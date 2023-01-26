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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Paçacı, Kurumsal İlişkiler Başkanlığından istifa etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Paçacı, Kurumsal İlişkiler Başkanlığından istifa etti
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Paçacı, Kurumsal İlişkiler Başkanlığından istifa etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Cihan Paçacı, Kurumsal İlişkiler Başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Cihan Paçacı, yaptığı açıklamada, “Aziz milletimizin bilgisine. Ülkemizin ve milletimizin umudu olan altılı masanın cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda, altılı masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla, İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum” ifadelerine yer verdi. Ayrıca Paçacı'nın 6'lı masa toplantısının devam ettiği sırada istifa etmesi ise dikkat çekti.

Doğukan Gürel

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