İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Hüseyin Örs'ü hastanede ziyaret ettim. Şükürler olsun durumu iyi'

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli dava arkadaşım, Trabzon Milletvekilimiz Sn. Hüseyin Örs'ü hastanede ziyaret ettim. Şükürler olsun durumu iyi.

Gazi Meclisimizde millet iradesine ve partimize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak!” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan



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