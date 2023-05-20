İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Kılıçdaroğlu'nun kazanması için elimizden geleni yapacağız'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin merkez binasında açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.50 oyuna karşılık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.89 oy aldığını hatırlatan Akşener, 28 Mayıs'taki gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri için de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması adına ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

“Millet İttifakı'nın içinde kendi logomuzla giren iki partiden biriydik”

Bu seçim sürecinde 14 Mayıs'a kadar 45 miting yaptıklarını belirten Akşener, “54 noktada çalışma yaptım. Bütün il ve ilçelerde arkadaşlarımız çalıştı. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e dediğimiz. Millet İttifakı'nın içinde kendi logomuzla giren iki partiydik. Böyle bir çalışmanın neticesinde 14 Mayıs gününe gelindi, seçim sonuçları açıklandı. İlginç bir mevzu var, Erdoğan 49.52 oy aldı. Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 44,88. Katılma oranı yüzde 87.04” diye konuştu.

“İkinci tur için bir iletişim kampanya grubu kuruldu”

Biz 14 Mayıs'tan sonra İYİ Parti olarak 2. tur çalışmalarına yönelik görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Akşener, “Sadece Kılıçdaroğlu'na çalışılacağı için merkezinin CHP genel merkezi olduğu bir çalışma gerçekleştirildi. Bir iletişim, kampanya grubu kuruldu. Ben ayrıca kanaat önderi dediğimiz pek çok insanın üzerinde etkili olan kendi çevremizdeki pek çok insanla birebir görüşmeler gerçekleştirdim. Tecrübeli arkadaşlarımız da benzer çalışmaları yaptılar” şeklinde konuştu.

"Bu seçim 0-0'la başlıyor ve referanduma dönüşüyor"

14 Mayıstaki seçimlerin kazananı olmadığını dile getiren Akşener, şu şekilde devam etti:

“Bu seçim 0-0'la başlıyor ve referanduma dönüyor. Saha çalışmalarına başladık sonuna kadar devam edeceğiz. Önümüzdeki 9 günlük süreçte partimizin tüm kurumları sahada olacaklar. Kılıçdaroğlu'nun 13. cumhurbaşkanımız olarak seçilmesi için hepimiz en şiddetli şekilde elimizden gelenin sonuna kadar çalışacağız. Tercihini Erdoğan'dan yana kullanan ya da Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanmayan vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştireceğim. Bu akşamdan itibaren İstanbul'a gidiyorum, yarından itibaren bu programım başlıyor.”

“Meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakından oluşması, Cumhurbaşkanı Seçimlerinde kazanmamızı şart kılmıştır"

14 Mayıs seçilerinde Meclis'in Cumhur İttifakı tarafından alındığını hatırlatan Akşener, “Millet İttifakı'nın adayının mutlaka kazanması gerektiğini ortaya koyan bir seçim oldu. Millet İttifakı'nın adayının yerine Erdoğan'ın kazanması halinde partili cumhurbaşkanlığı sistemi bir daha tartışılamaz hale gelir, dolayısıyla buna mani olmalıyız. Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adayının cumhurbaşkanı seçilmesi lazım ki en azından bu ucube sistemin denetleme mekanizmasının oluşabilmesi için.

"Kılıçdaroğlu'nun kazanması için elimizden geleni yapacağız"

Kılıçdaroğlu'na olan desteklerini ifade eden Akşener, “Biz Kılıçdaroğlu'nu adayımız olarak gösterdik, dün de arkasında durduk bugün de arkasındayız. Kılıçdaroğlu'nun kazanması için elimizden geleni yapacağız. Kendisine Oğan ya da bir başka arkadaşımız dahil olmak üzere kendisine her türlü görüşme yetkisini, varsa talepleri o talepleri yerine getirme yetkisini verdik. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu bu konudaki görüşmeleri yürütüyor. Ben görüşme yapmadım. Hiçbir itirazım yok, arzu ettikleri her türlü görevi, talebi yerine getirebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Diri - Gürkan Sayın

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