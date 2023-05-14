İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, oyunu Üsküdar'da kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanacağı Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesine geldi. Okul önünde parti üyeleri tarafından karşılanan Akşener, "2127" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı. Yapılan kontroller sonrası oy pusulasıyla birlikte zarfını alan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, kabine giderek oyunu kullandı.

"Bu seçimin milletimiz içinde hayırlara vesile olmasını diliyorum"

Oy kullanma işlemi sonrası konuşana Akşener, “Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Bu seçimin milletimiz içinde hayırlara vesile olmasını diliyorum. Özellikle Millet İttifakı olarak uyumlu bir şekilde çalıştık. İddia ediyorum en fazla seçmene ulaşan organizasyon bizimdi.. Ben 45 yerde miting 54 yerde de program yapmışım. Seçmen veli nimettir tutumuyla hareket ettik. Çok iftiralar hakaretler yaşadık hiçbirinin önemi yok bundan sonra herkesin, hür şekilde oy kullanılan seçimden çıkan sonuca da baş üstüne demesi gerek. İnşallah her şey çok güzel olacak.'' dedi.

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