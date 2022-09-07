İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in koruma aracı 3 kişiye çarptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beyoğlu Okmeydanı Dörtyol'da esnaf ziyaretinde bulundu. Ardından Akşener konvoyuyla yola çıktı. Akşener, koruma araçlarıyla birlikte alandan ayrılırken, bu sırada orada bulunan vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. İddiaya göre, Akşener'in koruma aracı yaşlı bir adama, bir kadına ve küçük bir kız çocuğuna çarptı. Ayağı ezilen kız çocuğu ağlamaya başladı. Aracın çarptığı yaşlı adamın kızı da Akşener'in konvoyuna vurarak tepki gösterdi.

Bir vatandaş ise, "Millet Recep Tayyip Erdoğan diye bağırınca arabayı üzerimize sürdü. Paçayı zor kurtardık. Altında kalacaktık. Bunlar gelecekler memleketi yönetecekler. Ellerine fırsat geçse memleketi dümdüz edecekler bunlar" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Siyah araba çarptı kaçtı. Durmadı. Polis arkasından gitti" diye konuştu.

Onur Dursun - Yunus Emre Ayaz