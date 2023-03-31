İYİ Parti İl Başkanlığı'na silahlı saldırı: Genel Başkan Meral Akşener açıklamalarda bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin İl Başkanlığı'na gelerek yapılan silahlı saldırı sonrası inceleme yaptı. Yaptığı incelemeler sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener il binası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Partimiz hem 1. kattan, hem 3. kattan kurşunlanmıştır. Siyasi partilerin seçime 1,5 ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız bu başka bir şey. Ama bu seçmene yapılan büyük bir haksızlık büyük bir hakarettir. Aziz milletim size sesleniyorum. Meral Akşener'i korkutacak adam anasından doğmadı. Allah'tan başka bir kişiden korkuyorsam eğer Allah beni kahretsin. Biliyorum ki polislerin bunu yakalayamayacak” şeklinde konuştu.

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