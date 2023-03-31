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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden mermiyi sıkan şahıs Asayiş Şube'ye getirildi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden mermiyi sıkan şahıs Asayiş Şube'ye getirildi
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden mermiyi sıkan şahıs Asayiş Şube'ye getirildi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden mermiyi sıkan inşaat bekçisi Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden mermiyi sıkan şahıs Asayiş Şube'ye getirildi - Tıkla İzle

Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti binasına isabet eden mermiyi sıktığı iddia edilen Melikşah E. polis ekipleri tarafından yakalandı. İnşaat bekçisi olduğu ve çalıştığı inşaata giren hırsızları kovalamak için ateş açtığını iddia eden şahıs Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şahsın, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Furkan Tan - Mehmet Furkan Doğan - Yunus Emre Şeker

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