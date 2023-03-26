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İYİ Parti lideri Akşener ve ABB Başkanı Yavaş'tan depremzedeler için düzenlenen fuara ziyaret

İYİ Parti lideri Akşener ve ABB Başkanı Yavaş'tan depremzedeler için düzenlenen fuara ziyaret
İYİ Parti lideri Akşener ve ABB Başkanı Yavaş'tan depremzedeler için düzenlenen fuara ziyaret

İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş depremzedeler için düzenlenen “Ankara'da Kahramanmaraş Dayanışma Günleri” fuarını ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, ABB tarafından koordine edilen “Ankara'da Kahramanmaraş Dayanışma Günleri” fuarını ziyaret etti. Akşener ve Yavaş depremden etkilenen vatandaşların açtığı stantları gezerek ürünleri inceledi ve vatandaşlarla sohbet etti. Fuar gezisinin ardından Akşener ve Yavaş, Ankara Kent Konseyi'ndeki iftara katıldı. İftar programının ardından Akşener Kent Konseyi'nde gençlerle bir araya geldi.

Doğukan Gürel - Gürkan Sayın
 

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