İYİ Parti önünde Türkkan protestosu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Bingöl'de şehit yakını Tahir Gümren'e küfür eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, 15 Temmuz Türk Dünyası Derneği tarafından partisinin önünde protesto edildi.

Dernek Başkanı Ercan Şen, Türkkan'ın İYİ Parti'den ihraç edilmesini, milletvekilliğinden ise düşürülmesini istediklerini dile getirdi.

"Bu hareketi bir darbe girişimi olarak lanetliyoruz"

Şen, Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesinin infiale yol açtığını ifade ederek, “Karşımızda bulunan İYİ Parti'nin mensubu Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de PKK saldırısında kardeşini şehit veren Tahir Gümren'in bacısına sinkaflı küfür etmesi infiale yol açmıştır. Bu vekilin 40 yıldır PKK saldırısıyla cedelleşen doğu illerimizden Bingöl'de yaptığı bu şerefsizlik kolayca geçiştirilecek bir hadise değildir. Tahir Gümren'in şahsında Kürt kardeşlerimize de yapılan bu hakareti birlikteliğimize, ortak vatanımıza vurulmak istenen bir darbe girişimi olarak lanetliyoruz” dedi.

“Sesini çıkarmayan Millet İttifakı kimin ittifakıdır?”

Şen, şöyle konuştu:

“Olayın üzerinden dört gün geçmesine rağmen seslerini hâlâ çıkarmayan Millet İttifakı gerçekte kimin ittifakıdır? Milliyetçi olduğunu söyleyen İYİ Parti'nin vekili olan Lütfü Türkkan gerçekte kimin nesidir? PKK'nın hevalleriyle kahvaltı yapmaya gidenler, şehit yakınlarına küfrü mü layık görmekteler? KHK'lı FETÖ artıklarını işlerine geri döndüreceklerini söyleyenlerle ortaklık içine girenler hangi milliyetçilikten bahsetmektedir? Biz şehit yakınları ve gaziler, bu şahsın İYİ Parti'den ihracını, milletvekilliğinin de Gazi Meclis tarafından düşürülmesini istiyoruz. Bu şahıs İYİ Parti'den ve Gazi Meclis'ten kovulmalıdır.”

Basın açıklamasına katılan şehit yakını ve gaziler, daha önceden hazırladıkları pankartları yerlere atarak Türkkan'ı protesto etti.

Sadettin Aliusta

