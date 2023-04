İYİ Parti'de 28. Dönem Milletvekili adayları açıklandı

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin aday listesi yayımlandı. Yayımlanan il il aday listesi şu şekilde:

"Adana: 1 Ayyüce Türkeş, 2 Bilal Bilici, 3 Göktürk Boyvadaoğlu, 4 Mehmet Sertaç Durak, 5 Şule Gök Tüdeş, 6 Remzi Oğuz Yılmaz, 7 Burak Yiğenoğlu, 8 İsa Ayanoğlu, 9 Bahadır Ceyhanlı, 10 Erdinç Antepüzümü, 11 Nihal Ağca, 12 Erkan Can, 13 Ercan Atalay, 14 Sinem Uludamar, 15 Hülya Akköz.

Afyonkarahisar: 1 Hakan Şeref Olgun, 2 Mustafa Enis Arabacı, 3 Saffet Acar, 4 Okşan Ulusoy Efe, 5 Gönül Ar Güngör, 6 İbrahim Acar

Ağrı: 1 Özhan Koçintar, 2 Metin Aydemir, 3 Kenan Kaçmaz, 4 Çağdaş Çelik.

Amasya: 1 İbrahim Mermer, 2 Mehmet Kip, 3 Hikmet Ruşen Menekşe.

Ankara 1: 1 Koray Aydın, 2 Ahmet Eşref Fakıbaba, 3 Kevser Ofluoğlu, 4 Yetkin Öztürk, 5 Mine Baş, 6 Burçin Çiçek, 7 Metehan Erdem, 8 Osman Topal, 9 Onur Hondoroğlu, 10 Ece Özen Akan, 11 Ahmet Altıparmak, 12 Ahmet Erenoğlu, 13 Muhammed Ecel.

Ankara 2: 1 Adnan Beker, 2 Sedat Aksakallı, 3 Uğurhan Ferudun Berat Tiryaki, 4 Fatma Özkan, 5 Muharrem Beşir, 6 Ramazan Değerli, 7 Erdoğan yıldırım, 8 Fatma Gülümser Birol, 9 Nadir Çetinkaya, 10 Özcan Dağgeç, 11 Elmas Yağmur.

Ankara 3: 1 Yüksel Arslan, 2 Kürşat Zorlu, 3 Fatih Koca, 4 Sevin Çağlayan, 5 Tamer Kayaalp, 6 Serdar Sargın, 7 Mehmet Arslan, 8 Kadriye Ünler, 9 Berna Şahin, 10 Sevgi Yalav, 11 Mustafa Tolga Öztürk, 12 Mehtap Demirhan Özdemir.

Antalya: 1 Uğur Poyraz, 2 Aykut Kaya, 3 Ali Adnan Kaya, 4 Ayşen Kurt, 5Serkan Tetik, 6 İlhami Okudan, 7 Mehmet Başaran, 8 Nesrin Ünal, 9 Musa Ertuğan, 10 Mesut Yılmaz, 11 Durmuş Kaplan, 12 Arif Kocabıyık, 13 Başak Karataş, 14 Durmuş Ali Arslan, 15 Neşe Toker, 16 Levent Özdemir, 17 Hatice Avcı.

Artvin: 1 Hamza Gezmiş, 2 Hüseyin Işık.

Aydın: 1 Ömer Karakaş, 2 Ahmet Ertürk, 3 Tuğçe Canpolat Yılmaz, 4 Erhan Algan, 5 Semra Yücel, 6 Fevzi Köse, 7 Cemal Sarı, 8 Pınar Öncer.

Balıkesir: 1 Turhan Çömez, 2 Özlem Ural, 3 Nedim Tuna, 4 Kamil Gültekin Öztürk, 5 Nilgün Başaran, 6 Mustafa Lemi Aytekin, 7 Metin Özgür, 8 Kemal Girgin, 9 Mehmet Çalık.

Bilecik: 1 Halil Aydoğdu, 2 Eren Güven.

Bingöl: 1 Hasan Kızılboğa, 2 Sema Tanin, 3 Ahmet Arpa.

Bitlis: 1 Edip Safter Gaydalı, 2 Levent Nasır, 3 Maşallah Aslan.

Bolu: 1 Ahmet Örnekbaş, 2 İrfan Bayar, 3 Suat Orhan.

Burdur: 1 Faruk Erkan, 2 Safa Sönmez, 3 Mehmet Yavaş.

Bursa1: 1 Yüksel Selçuk Türkoğlu, 2 Sevinç Atabay, 3 Yüksel Yılmaz, 4 Şeyda Şahin, 5 Yahya Bahadır, 6 Birgül Yıldız Günay, 7 Resül Kaplan, 8 Özgür Şimşek, 9 Evren Şahin, 10 Feyza Temel.

Bursa2: 1 Hasan Toktaş, 2 İbrahim Alagöz, 3 Orhan Özer, 4 Sermin Can Özensoy, 5 Erdal Ay, 6 Hatice Deniz, 7 Zafer Milli, 8 Osman Atalay Akman, 9 Enver Yeniçeri, 10 Dilek Durak.

Çanakkale: 1 Rıdvan Uz, 2 Cengiz Yalçın, 3 Zişan Özaydın, 4 Mevlüt İnanç.

Çankırı: 1 Mehmet Ali Karamemiş, 2 Oya Yakın.

Denizli: 1 Yasin Öztürk, 2 İbrahim Şenel, 3 Kadir Tatık, 4 Şebnem Bababalım Yağcı, 5 Uğur Çizmecioğlu, 6 Veysel Karaçor, 7 Nazlı Yaşatürk.

Diyarbakır: 1 Vejdin Ensarioğlu, 2 Mustafa Şenay Canoruç, 3 Erdal Yılmaz, 4 Hüseyin Güran, 5 Seçil Akın, 6 Mehmet Emin Ekin, 7 Ahmet Başari, 8 Kenan Kaya, 9 Emrullah Çeri, 10 Yakup Özkaya, 11 Nazım Kaya, 12 Erkay Yılmaz.

Edirne: 1 Mehmet Akalın, 2 Dilek Kırmızı, 3 Hasan Hakan Şahin, 4 Hüseyin Erkin.

Elazığ: 1 İrfan Sönmez, 2 Yüksel Ercan, 3 Abdulkerim Eflatun, 4 Şenay Aladağ Demirel, 5 Nahit Baykara.

Erzurum: 1 Zekai Kaya, 2 Melih Kırkpınar, 3 Fatma Canan Uçar, 4 Fatih Aras, 5 Fatih Karataş, 6 Esra Akpınar.

Eskişehir: 1 İdris Nebi Hatipoğlu, 2 Özlem Ayrancı, 3 Melih Aydın, 4 Ömer İbrahim Sayın, 5 Hakan Kaymak, 6 Yağmur Gürsöğüt.

Gaziantep: 1 Mehmet Mustafa Gürban, 2 Mehmet Ay, 3 Mehmet Özberk, 4 Medine İlay Yıldırım, 5 Mustafa Altunbaş, 6 Mehmet Murat Yaprak, 7 Mesut Niziplioğlu, 8 Sema Albayram, 9 Mehmet Ali Yıldırım, 10 Tibet Ekinci, 11 Oktay İyi Saraç, 12 Nermin Tuzcu, 13 Hasan Alpdoğan, 14 Abubekir Tek.

Giresun: 1 Ünzile Yüksel, 2 Hakan Bektaş, 3 Kaya Yıldız, 4 Mustafa Dizidar.

Gümüşhane: 1 Muzaffer Altıparmak, 2 Bedri Ağaç.

Hatay: 1 Adnan Şefik Çirkin, 2 Gökhan Zan 3 Gülümser Ceylan Köle, 4 Sarper Davut, 5 İlyas Uygur, 6 Mehmet Oğuz Turan, 7 Aylin Anıl Arslan, 8 Osman Ağca, 9 Çağatay Karamanoğlu, 10 Muhammed Mustafa Balcı, 11 Tuna Ebru Özdemir.

Isparta: 1 Aylin Cesur, 2 Timuçin Kodaman, 3 İsmet Yılmaz, 4 Faruk Torun.

Mersin: 1 Burhanettin Kocamaz, 2 Aydın Enes Seydanlıoğlu, 3 Ali Er, 4 Esra Kahraman, 5 Özer Özel, 6 Mehmet Turgut, 7 Yüksel Çelik, 8 Esin Erkoç, 9 Ali Rıza Özdeniz, 10 Mehmet Türe, 11 Mehmet Yunus Seven, 12 Mustafa Ateş, 13 Hilal Usta.

İstanbul 1: 1 Nimet Özdemir, 2 Burak Akburak, 3 Mustafa Cihan Paçacı, 4 Baver Miroğlu, 5 Dursun Çolak, 6 Taha Orhun Ertürkmen, 7 Ali Çoşkun, 8 Emine Küçükali, 9 Raşit Emir Süer, 10 Murat Karaman, 11 Vedat Bayram, 12 Yücel Çoşkun, 13 Oğuzhan hasar, 14 Hatice Dilruba Oğurcuklu, 15 Cevat Saraç, 16 Yücel Aydın, 17 Meral Alemdar, 18 Ahmet Çelebi, 19 Ahmet Sekçuk Can, 20 İhsan Önder Albayrak, 21 Aysel Kırali, 22 Hülya Arıcı, 23 Uğur Hüseyin Hasançebi, 24 Barış Tavlaşoğlu, 25 Kadir Kürşat Arslan, 26 Bülent Arslan, 27 Ramazan Uğural, 28 Mehmet Erişen, 29 Arif Tevetoğlu, 30 Ayşe Kıraç, 31 Erdal Demir, 32 Sedat Gürkan, 33 Sevim Demir, 34 celal Mahmut Solak, 35 Nazlı Yurduseven.

İstanbul 2: 1 Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, 2 Salim Ensarioğlu, 3 Bahattin Bahadır Erdem, 4 Ece Güner, 5 Hatice Ceren Yılmaz, 6 Hatice Kayalı, 7 Müjdat Öztürk, 8 Mustafa Yazıcı, 9 Abdullah Şalcı, 10 Ali Çelik, 11 Fisun Mehlika Toca, 12 İsmet Koçak, 13 Ali Akgün, 14 Eriş Cesur, 15 Barbaros Hayrettin Mahiroğullar, 16 Erhan Özkan, 17 Bilal Uzun, 18 Gökhan Kargı, 19 Hasan Hoşben, 20 Raif Güler, 21 Aslıhan ELibol, 22 Yılmaz Dağdelen, 23 Mustafa Alkan Küçükler, 24 Nazlı Azpay Şener, 25 Affan Mahmut Keçeci, 26 Arzu Başkan, 27 Ömer Lütfi Özenç.

İstanbul 3: 1 Ersin Beyaz, 2 Seyithan İzsiz, 3 Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, 4 Şükrü Kuleyin, 5 Celal Karapınar, 6 Hamza Yurtsever, 7 Ali Kıdık, 8 Mehtap Nazan Göktaş, 9 Metin Bozkurt, 10 Fevzi Fatih Oğuz, 11 Ethem Baykal, 12 Ülkü Ayaydın, 13 Doğan Avcı, 14 Adnan Sinan Çakıroğlu, 15 Ayhan Bölükbaşı, 16 Mete Koca, 17 Sururi Karabal, 18 Nazmiye İzgin, 19 Sevinç Gümüş, 20 Mehmet Ali Uykur, 21 Zeki Bulgan, 22 Arzu Önşen, 23 Şule Ağaçayak Ersoy, 24 Hürana Güngör, 25 Meliha Apaydın, 26 Arzu Şimşek, 27 Buse Albayrak, 28 Meryem Tanrıverdi Göktaş, 29 Atakan Özkan, 30 Hasan Kaya, 31 Şeref Tamtürk, 32 Asiye Küçükyılmaz, 33 Burak Ustalı, 34 Kürşat Özer, 35 Selma Sarıcıoğlu Çalışkan, 36 Filiz Çelik.

İzmir 1: 1 Dursun Müsavat Dervişoğlu, 2 Ümit Özlale, 3 Öztürk Keskin, 4 Ülkü Doğan, 5 Ali Topçu, 6 Figen Yıldırım, 7 Lütfi İlteriş Öney, 8 İsmail Aybars Aksoy, 9 Aslan Sezgin, 10 Gizem Albaş, 11 Kaan Altındağ, 12 Murat Çakar, 13 Hasan Yıldız, 14 Gülşah Sakar,

İzmir 2: 1 Hüsmen Kırkpınar, 2 Yiğit Karakış, 3 Arzu Yıldırım, 4 Tamer Cücü, 5 Dinçer Işıktaş, 6 Müjde Harput Apak, 7 Mümin Yalçınkaya, 8 Yeliz Çulha, 9 Bülent Uygur, 10 Miran Bacgeroğlu, 11 Mustafa Nuri Deniz, 12 Nazlı Buket Karasu, 13 Mehmet Halis Köse, 14 Mehmet Emin Cantürk.

Kars: 1 Alparslan Yüce, 2 Aytaç Erman Keskin, 3 Ayşe Tarlak Yılmaz.

Kastamonu: 1 Ahmet Katar, 2 Metin Ateş, 3 Mustafa Güvenç.

Kayseri: 1 Dursun Ataş, 2 Abdullah İlker Sungur, 3 Hüseyin Cengiz Gürbüz, 4 Betül Tosun, 5 Kazım Yücel, 6 Serap Durmuş, 7 Süleyman Bozkurt, 8 Mehmet Sebati Ataman, 9 Sedat Kılınç, 10 Belgüzar Kılıç.

Kırklareli: 1 Türker Yörükçüoğlu, 2 Sibel Pişkin, 3 Hilmi Kahraman.

Kırşehir: 1 Turan Yıldırım, 2 Asaf Kayaoğlu.

Kocaeli: 1 Lütfü Türkkan, 2 Şanbaz Yıldız, 3 Mehmet Kamil Şirin, 4 Pelin Filiz Coştur, 5 Nesli Gökçe Kondu Çağlayan, 6 Alipaşa Naipoğlu, 7 Aldülkadir Erbağcı, 8 Yüksel Ercan, 9 Özhan Aşkın Öztürk, 10 Hasan Sır, 11 Seda Büyükkara, 12 Güzin Aşkın Alparslan Atalı, 13 Aşkın Özön, 14 Savaş Eminoğlu.

Konya: 1 Ünal Kahraman, 2 Fahrettin Yokuş, 3 Selin Tozoğlu, 4 Osman Fedai, 5 Süleyman Şenol, 6 Yaşar Yaman, 7 Tolunay Özçelik, 8 Esra Totan, 9 Nuri Ünalan, 10 Erhan Gökmen, 11 Hasan Hüseyin Hadimli, 12 Adnan Ayyıldız, 13 İsmail Afşar, 14 İbrahim Çalışkan, 15 Sema Vadi.

Kütahya: 1 Orhan Özatik, 2 Seydi Karakuş, 3 Erol Ertürk, 4 Nurcan Duygu, 5 Tansu Coşkun.

Malatya: 1 Şeyhmus Göçmez, 2 Atilla Şahin, 3 Elif Apuhan, 4 Selçuk Han, 5 Metin Kapıdere, 6 Menije Nur Özcan.

Manisa: 1 Şenul Sunat, 2 Hasan Eryılmaz, 3 Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, 4 Mehmet Koç, 5 Gürhan Özcan, 6 Orkun Şıktaşlı, 7 Aslı Öz, 8 Kazım Özsoy, 9 Birgül Bozkurt, 10 Mehmet Doğan.

Kahramanmaraş: 1 Ahmet Çabukel, 2 Neslihan Koca Nergiz, 3 Ziya Dumlupınar, 4 Burak Sert, 5 Şeyma Aytemiz Arslantürk, 6 İrfan Mert Yıkan, 7 Emine Leblebici, 8 Serdal Kurtoğlu.

Mardin: 1 Enver Abeş, 2 Songül Sadeoğlu, 3 Abdullah Karakeçi, 4 Abdulmutalip Irmak, 5 Şeyhmus Musaoğlu, 6 Aziz Arda Uğur

Muğla: 1 Metin Ergun, 2 Behçet Saatcı, 3 Mehmet Tosun, 4 Gülgün Çolakoğlu, 5 Ayfer İlhan Öçer, 6 Tulgay Hasar, 7 Ömer Kaya

Muş: 1 Mümtaz Yavuz, 2 Umut Deniz Güneysu, 3 Efekan Kemaloğlu.

Nevşehir: 1 Rasim Arı, 2 Mesut Erdoğan, 3 Ayşe Göl Mıhçı.

Niğde: 1 Mümin İnan, 2 Olgun Eytemiş, 3 Fetdah Gültekin.

Ordu: 1 İdris Naim Şahin, 2 Onur Şahin, 3 Çiğdem Çelenk Karakaya, 4 Murat Vardal, 5 Ebru Avcı Başaran, 6 Feyzanur Yalçın Öner

Sakarya: 1 Ümit Dikbayır, 2 Selçuk Kılıçaslan, 3 Arzu Akçalışkan, 4 Ediz Serdip Dokumacı, 5 Duygu Çetinkaya Acar, 6 Yunus Aydemir, 7 Alper Alpay, 8 Hakan Baykal.

Samsun: 1 Erhan Usta, 2 İmren Nilay Tüfekçi, 3 Ahmet Karkucak, 4 Yunus Gün, 5 Birsen Öztürk, 6 Halil İbrahim Yalgın, 7 Efe Aydın, 8 Ufuk Gülşen, 9 Kazım Can Şen.

Siirt: 1 İlhan Yiğit, 2 Servet Tarduş, 3 Abdulmecit Nas.

Sinop: 1 Yılmaz Şanlan, 2 Baki Taşkıran.

Sivas: 1 Celal Dağgez, 2 Ahmet Bozdoğan, 3 Serap Bozpolat Ayan, 4 Merve Yıldız Yaray, 5 Tolga Say.

Tekirdağ: 1 Selcan Hamşıoğlu, 2 Sertaç Alkaya, 3 Hazım Tamer Dodurka, 4 Zeki Uzun, 5 Aynur Çeşmeliler, 6 Şerafetdin Terzi, 7 Mehmet İlker Atasever, 8 Cem Cavcar.

Tokat: 1 Fatih Demirkol, 2 Murat Toycan Selçuk, 3 Ali Karaca, 4 Şadan İpkin, 5 Muhammed Alperen Eldemir.

Trabzon: 1 Yavuz Aydın, 2 Aslan Güner, 3 Serpil Akçar, 4 Tahsin Akyüz, 5 Akın Çelik, 6 Bülent Arslan.

Tunceli: 1 Rozan Ali Fayık.

Şanlıurfa: 1 Emin Yetim, 2 Muhammed Al, Arusoğlu, 3 Musa Mangal, 4 Mahmut Subaşı, 5 Cem Karakeçili, 6 Mehmet Şahin Gülel, 7 Mehmet Emin Güvenç, 8 Mustafa Dirier, 9 Hüseyin Sirhan Gökdoğan, 10 Gülcan Cengiz, 11 Mehmet Hamcan, 12 Mehmet Yıldırım, 13 Ömer Faruk Aişeoğlu, 14 İhsan Kaya.

Uşak: 1 Muhammet Gür, Dalyan Özdemir, 3 Tolga Pirinçci.

Yozgat: 1 Lütfullah Kayalar, 2 Ali Keven, 3 İsmail Yılmaz, 4 Rafiye Balçık.

Zonguldak: 1 Evrim Balbaloğlu, 2 Tolga Gören, 3 Mehmet Batu Müftüoğlu, 4 Mustafa Adil Özkan, 5 Renda Okay.

Aksaray: 1 Turan Yaldır, 2 Ali Abbas Ertürk, 3 Naciye Akkuş Türk, 4 Gürsel Keskin.

Bayburt: 1 Karabey Kadri Karaoğlu.

Karaman: 1 Atila Zorlu, 2 Zihni Kocaerkek, 3 Fadime Harmanizi.

Kırıkkale: 1 Bülent Şükrü Altınışık, 2 Orhan Kılıç, 3 Sevim Pehlivanlı Özbek.

Şırnak: 1 Adil Özçınar, 2 Nurettin İlçi, 3 Osman Ferfooğlu, 4 Doğukan Yaycı.

Ardahan: 1 Aytekin Kaya, 2 Nabire Reçber.

Iğdır: 1 Kerem Akbulut, 2 Taner Başaran.

Yalova: 1 Ayhan Küçük, 2 Ersin Akyüz, 3 Elif Akyol Tosun.

Karabük: 1 Kübra Dursun, 2 İsmail Yalav, 3 Ozan Canyurt.

Kilis: 1 Mustafa Araz, 2 Mustafa Polat.

Osmaniye: 1 Elif Loğoğlu, 2 Mehmet Demir, 3 Adem Kıdık, Fatih Kılınç."

Muhammed Musab Gümüşer - Berkay Hasan Karayakas



