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İYİ Parti'den ittifak açıklaması

İYİ Parti'den ittifak açıklaması
İYİ Parti'den ittifak açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, yerel seçimlerde İYİ Parti ve CHP arasında ittifak konusuyla ilgili, "İki parti arasında buna ittifak demeyelim, ittifak yanlış olur. İlleri ki günlerde açıklanacak, hangi şehirler olduğu. Yerel seçimlerde iş birliği genelde sandıkta seçmen tarafından yapılır, biz o kadar doğru ve temiz adaylarla ortaya çıkacağız ki” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, Malatya'da il teşkilatını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Burada gündeme dair değerlendirmelerde de bulunan Seymen, 1 yılını dolduran bir parti olarak son yapılan seçimlerde iyi bir başarı elde ettiklerini belirterek, “İYİ Parti, Türk siyasi tarihinde ciddi bir örnek olarak yerini aldı. Mecliste 40 milletvekiliyle temsil edilen ve grubu olanTürkiye genelinde teşkilatlanmış bir parti olarak, siyasi tarihte yerimiz almış bulunuyoruz” dedi.

Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler öncesinde tüm il ve ilçeleri dolaştıklarını belirten Seymen, “Yerel seçim kapsamında Türkiye genelinde teşkilatlarımızla buluşuyoruz. İstişare ediyoruz, onlardan aldığımız bilgilerle liyakatli, tüm toplumu kucaklayacak, toplumun sorunlarına çare üretecek soysal belediyecilik yapacak başkan adaylarımız ve belediye meclis üyelerimizi tespit edeceğiz” şeklinde konuştu. 

CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapılacağı yönündeki konuların da değerlendirildiğini belirten Seymen, “İki parti arasında buna ittifak demeyelim, ittifak yanlış olur. İlleri ki günlerde açıklanacak, hangi şehirler olduğu. Yerel seçimlerde iş birliği genelde sandıkta seçmen tarafından yapılır, biz o kadar doğru ve temiz adaylarla ortaya çıkacağız ki” ifadelerini kulandı. 

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal ise yerel seçimler öncesi aday adaylığı müracaatlarını 1- 15 Aralık tarihleri arasında alacaklarını belirterek, “Şuanda araştırma ve istişare halindeyiz. İYİ Parti, iyi insanlarla yola çıkmak zorunda. Bütün kriterleri göz önüne alarak iyi isimler bulmak zorundayız” dedi. 

Malatya'nın büyük bir şehir olduğunu ve sıkıntılarının büyük olduğunu ifade eden Özdal, “Çözüme ulaşması gereken bir çok sorunumuz var, hepimiz bunun bilincindeyiz” diye konuştu. 

Toplantıya, Genel İdare Kurulu Üyesi Ferya Tanrıverdi, İl Başkan Yardımcısı Cem Parlak, il yönetimi ve partililer katıldı.  

Selçuk Dönmez
 

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