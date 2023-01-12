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İYİ Parti'den Meral Akşener'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

İYİ Parti'den Meral Akşener'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
İYİ Parti'den Meral Akşener'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, “Genel Başkanımız Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi’ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir” dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Genel Başkanımız Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi'ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız” ifadelerine yer verdi.

Musa Enes Aksakal

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