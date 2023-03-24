İYİ Parti'li Ağıralioğlu: 'Biz bölücüleri dinlemeyiz, çocuk katillerini dinlemeyiz'

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ağıralioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, altılı masanın HDP desteğini eleştirdi. Ağıralioğlu, kendisinin ilkeli siyaset diliyle konuştuğunu belirterek, “İktidara kızıyorsanız iktidara benzememek zorundasınız. Siyasi körlükten sağırlıktan millet anlamak istişare etmek zorundasınız. Akşener millete umut olarak kurduğu masada dayatmaya maruz kaldı diye itiraz ediyoruz. Akşener'in milletin umudu olmuş bütün süreçleri umutları sönmesin diye umut masasında pusu kurulmasından rahatsızız. Kaybetme endişesi duyuyoruz diye küfür edilmesinden rahatsızız. Kemal bey adaylığı değil adaylık hakkı taşıması da değil. Ama biz hassasiyet merkezine 50+1 değil 50+50 koyan partiyiz. 50'yi bir geçme de muhalefet kirlenecek dedik. İktidar olmak için Bakanlık dağıtmayı doğru bulmuyoruz dedik. Umut olarak kurulmuş masanda ümitlerine pusu kurulmuş partiyiz. Kimsenin mezhebine hürmetsizlik edecek parti değiliz. Büyük meşalelerin iktidar olma hevesine maşa edilmesine itiraz ettik” diye konuştu.

"Devlete 'katil' derken gösterdiğiniz cüretkarlığı bir kere PKK'ya gösteremediniz"

Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

“Dün iktidara bunlarla berabersiniz diye kızıp şimdi sizde de var bizde de var demenin ne anlamı var. Beş yol sonra biz kandık dememek için söylüyorum memleket siyasi gündemi kim Cumhurbaşkanı kaçak kayığına dönüştüyse Akşener itiraz ediyor diye kaybetme endişesine küfrediyorsanız, güç elinize geçince ne yapacağınız kestiremeyecek bir iradeyi teslim ediyorsunuz. Kazanabiliriz duygusunun mimarı olan partiye küfür ettiniz. Siz bize ihtiyaç olmadığını düşündüğünüz zaman eşiklerinizi gösterdiniz. İktidar çok tahammülsüzlük kendi tepkilerinize bakın şimdi güçlendiniz bize yaptığınız küfürlere bakın. Biz de HDP var sizde de HÜDAPAR var. Siz kuralsızlık yaptınız biz de dayatıyoruz demek. Muhalefetin üstünlüğü sen yapıyorsun ben yapmıyorum. Bizim saygı duyulacak endişeydi. Erdoğan gitsin ile ne olursa olsun kazanacağız diyenlerin savaşı. Herkesin eli kalbinde olması lazım. HDP içine dahil olduğu denklemde, biz terörün gölgesi düştüğü yerde olmayız pazarlık meselesi yapmayız. HDP'ye oy veren 6 milyon seçmen oyunu ve umudunu alabilirse övünç ile yaşarım. Biz bölücüleri dinlemeyiz çocuk katillerini dinlemeyiz. 'Devlet katil' derken görüyorum çok cüretkarla. Türk mahkemelerine 'zalim işgalci Kürdistan işgali' diye takdim edilecek meclis varlığına sığmaz laflar ediyor. Devlete 'katil' derken gösterdiğiniz cüretkarlığı bir kere PKK'ya gösteremediniz. Ben terör gölgesi düştüğü yerde makamların örselenmesine razı değilim. Cumhurbaşkanı olacağım diye ümidi güya büyütüyorum diye.” İYİ Parti Grup kararına ilişkin olarak Ağıralioğlu, “Ben kararda yokum. Partim adıma konuşmuyorum” ifadelerini kullandı.

Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz

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