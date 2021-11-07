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İYİ Partili Lütfü Türkkan Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti

İYİ Partili Lütfü Türkkan Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
İYİ Partili Lütfü Türkkan Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İYİ Parti Grup Başkanlığına istifa dilekçesini sundu. Türkkan istifa dilekçesinde, “Genel Başkanımız Meral Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim” ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsüvat Dervişoğlu ise yaptığı açıklamada, “Herhangi bir görevden alınma durumu söz konusu olmayıp, sayın Lütfü Türkkan bize ulaşan dilekçesinde de belirtildiği gibi Genel Başkanımız Meral Akşener'in talebi üzerine görevinden istifa etmişlerdir” dedi.

Mevlüt İşli
 

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