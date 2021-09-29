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İYİ Partili Türkkan hakkında şok iddia: '36 milyon doları batırdı'

İYİ Partili Türkkan hakkında şok iddia: '36 milyon doları batırdı'
İYİ Partili Türkkan hakkında şok iddia: '36 milyon doları batırdı'

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Ukrayna ve Gebze'deki fabrikaları ve çiftlikleri için kamu bankalarından çektiği 36 milyon dolarlık krediyi geri ödeyemediği iddia edildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Ukrayna ve Gebze'deki fabrikalarına ve çiftliklerinde kamu bankaları aracılığıyla kullandığı toplam 36 milyon dolar tutarındaki krediyi ödeyemediği öne sürüldü. İddiaya göre Lütfü Türkkan'ın ödeyemediği krediler nedeniyle icra takibi başlatılacağı da belirtildi.

Lütfü Türkkan, haziran ayında da Kocaeli'de bulunan çiftliğindeki 15 kaçak yapıyla gündeme gelmişti. Türkkan'ın kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan'ın çalışanları ve yakınları tarafından feci şekilde darp edilmişti.

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