İYİ Partili Türkkan paylaştı, yaşlı kadının para aldığı şahıs oğlu çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz gün bir dizi ziyaret için Rize'ye geldi. İlk olarak İkizdere ilçesini ziyaret eden Akşener burada halkın tepkisi ile karşılaştı. Kendisine soru sormak isteyen Havva Sevgen ise Akşener ile girdiği sözlü diyaloğun ardından İYİ partililer tarafından uzaklaştırıldı. Olay anından sonra ise çekilen bir video ortalığı karıştırdı. İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, kendisine ulaşan Havva Sevgen'in bir şahıs ile para alışverişi ettiğini iddia eden videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında ise "Çocuklar Havva ablanızın parasını niye eksik verdiniz'" ifadelerine yer verilen video hakkında bir anda "AK Parti'den soru sorması için para aldı" algısı oluşturularak video başka hesaplardan da paylaşılmaya başlandı. Videoda Havva Sevgen'e para verdiği iddia edilen şahıs ise öz oğlu Memet Tarık Sevgen çıktı. Ailenin kasıtlı olarak paylaşıldığı düşünülen videoyu çeken ve paylaşımı ile ‘AK Parti'den para aldı' algısı oluşturmaya çalışan milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Hasan Fehmi Demir