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İyilik Derneği'nden Resulayn'a yardım

İyilik Derneği'nden Resulayn'a yardım
İyilik Derneği'nden Resulayn'a yardım

Suriye savaşının patlak verdiği ilk andan itibaren Suriyelilere ve savaştan Türkiye’ye sığınan Suriyeli sığınmacılara ayni ve nakdi yardımlarını sürdüren İyilik Derneği, hem sahada hem masada başarı sağlanan Barış Pınarı Harekâtı’na yönelik de yeni bir kampanya başlattı.

İyilik Derneği, Suriye'de Resulayn'a gıda kolisi, battaniye ve diğer ihtiyaç taleplerine yönelik çalışma yapacak. Dernek'ten yapılan açıklamada; bin aileye yardım kolileri ulaştırılacağı açıklandı. İyilik Derneği ekipleri yardım çalışması kapmasında dağıtım sağlayacak.

İyilik Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dernek olarak mağdur coğrafyalardaki insanların her zaman yanında yer aldık. Barış Pınarı Harekâtı kapsamında insani yardıma yönelik elimizden ne geliyorsa yapmaya da hazırız. Suriye'ye yönelik şimdiye kadar giyim, gıda, barınma, yakacak, sağlık harcamaları gibi geniş bir yelpaze de yardım çalışmaları yaptık. Son olarak da Suriye Resulayn'da gıda kolisi, battaniye ve diğer ihtiyaç taleplerine yönelik yapacağımız kampanyayı başlattık. Tüm bağışçılarımızın desteklerini bekliyoruz. Devletimizin başlattığı ve başarılı sonuçlar elde edilen Barış Pınarı Harekâtı çerçevesinde hem sınırlarımız güvene kavuşacak hem de bölgeye huzur gelecek. Bu kapsamda bizim de iyiliğe katkımız olsun istiyoruz".

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