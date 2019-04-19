'İyilik Hareketi' büyümeye devam ediyor

Hareket, ilk çıkıldıgı anda “Tum canlılara herkes bir iyilik yapacak” gorusuyle sokak hayvanlarından komsusuna kadar bilinen ama yapılmayan iyiligi yapmak dusuncesinin oncusu oldu. Sokaktan bir simit almaktan bir patik almaya kadar seyyar satıcının sattıgı balondan, bakkal Ali amcadan sakız almaya kadar gorusu hep ”Kucuk de olsa bir adım at“ dusuncesiyle yön buldu. Komşunun çocuğunun ayakkabısı yırtıksa ,”Ona bir ayakkabı al “Alt komşunun yemegi yoksa, “Ona bir tas yemek gotur”.vapura biniyorsan “Martılara bir simit al” mahallenin kedileri icin “Kedi maması al “Gittigin yerlerde kopeklere “Bir kap su koymayı unutma”. Gormedigimiz herseyi “Bugun bir iyilik yap “ diyerek bir domino etkisi oluşturmayı planlıyor.