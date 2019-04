İYYÜ'de 'Bahar Şenliği' coşkusu

Baharın coşkusunun doyasıya yaşandığı ve birçok üniversite için geleneksel hale gelen bahar şenlikleri başladı. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi de kıymetli sanatçıların konserlerine ev sahipliği yaptığı bahar şenliğini dün Cevizlibağ'daki kampüsünde gerçekleştirdi. İYYÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen şenlikte, öğleden sonra sahne alan Karadenizli ses sanatçısı Onur Atmaca, birbirinden güzel Karadeniz şarkılarını seslendirerek, kampüs içinde keyifli dakikaların yaşanmasını sağladı. Eğlenceli Karadeniz müzikleriyle kendini horona kaptıran gençlere, aslen Karadenizli olan İYYÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu ve Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu da eşlik etti. Öğrenciler ve akademisyenler kampüs içinde dakikalarca el ele horon tepti. Akşam sahne alan ve gençlerin beğeniyle takip ettiği Aydilge ise seslendirdiği şarkılarla öğrencilerin coşkusunu bir hayli arttırdı. Öğrencilerin sanatçının şarkılarını hep bir ağızdan söylemesi gecede hoş bir atmosfer oluşturdu.

Şenlik kapsamında konserler dışında gün içinde öğrenciler için oyun alanları da oluşturuldu. Oyun alanlarında öğrenciler ‘Canlı Langırt, Dev Jenga, Gladyatör ve Penaltı' gibi oyunlarla doyasıya eğlendi. Ayrıca öğrenci kulüpleri sosyal sorumluluk projelerine yönelik bağış toplayıp, bağış yapan öğrenciler arasından çekiliş yaparak 5 şanslı gence dil ve ehliyet kursu hediye etti.

"Önemli olan öğrencilerimizin hayatın her alanından ders çıkarmasıdır"

Şenlikte öğrencilerle el ele dakikalarca horon tepen İYYÜ Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, şenliklerin öğrencilerin motivasyonunu arttırdığını ifade ederek, "İkinci yarı yılın ara sınavının hemen ardından öğrencilerimiz yaşadıkları sınav stresini atsınlar istedik. Bahar gençlikle çok yakışan bir mevsim. Dolayısıyla öğrencilerimiz bütün yeteneklerini, içlerindeki coşkuları paylaşsınlar, zihinlerinde herhangi bir tasa, düşünce varsa onu dağıtsınlar. Hayat güzel. Her türlü zorlukla mücadele edildikçe mutluluğa ulaşılıyor. Üniversite de hayatın farklı bir adı, her türlü değerin paylaşıldığı yerdir. Önemli olan öğrencilerimizin hayatın her alanından ders çıkarmasıdır. Onların burada arkadaşlarıyla birlikte olmaları, değer üretmeleri anlamına geliyor. Bizler de hocaları olarak bu değerde onlara eşlik etmekten dolayı çok mutluyuz" dedi.

İYYÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Perihan Eren Bana ise, "Öğrencilerimiz vize sınavları döneminde yoruldular. Final öncesinde de motive olmaları için bu organizasyonu düzenledik. Birçok üniversitede geleneksel olan bahar şenliğinde öğrencilerimizi ve akademik personellerimizi bir araya getirdik. Herkesin enerjisi çok yüksek. Birbirinden değerli müzik grupları öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Ayrıca mezun öğrencilerimiz, hala öğrenim gören öğrencilerimiz ve akademik personellerimiz de sahnede performanslarını sergilediler. Baharın gelişiyle birlikte üniversitemizdeki bu canlılık, bu hareketlilik bizleri çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.