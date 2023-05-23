iyzico ve PayU birleşmesinde yeni bir dönem başlıyor

PayU'nun aldığı yeni karara göre iyzico, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde gösterdiği güçlü performansı ve başarısı sayesinde, PayU çatısında 18 ülkenin bağlı olduğu Bölgesel Ödeme Organizasyonu'ndan ayrılarak, PayU Global'e direkt bağlandı.

iyzico CEO'su Orkun Saitoğlu, “iyzico sahip olduğu vizyon, deneyim ve teknoloji çözümü ile küresel konumunu güçlendiriyor'' dedi.

iyzico'nun PayU yapılanması içinde PayU Global'e direkt bağlanmasının küresel konumunu güçlendireceğini belirten Saitoğlu, “Satın alma sürecinin ardından 1,5 yıl gibi kısa bir süre içinde PayU ile birleşme sürecimizi tamamlamıştık. Gelecek vizyonumuz, hedefleri gerçekleştirmede gösterdiğimiz performans ile kısa sürede PayU bölgeleri içerisinde güçlü bir konuma gelmeyi başardık. Şimdi ise Bölgesel Ödeme Organizasyonu'ndan ayrılıp PayU Global'e direkt bağlanarak yeni bir dönemi başlatmış olduk. Bu sayede, PayU ile beraber küresel ekosistemde sahip olduğumuz gücümüzü artırmaya, finansal hizmetleri demokratikleştirme ve dijitalleşme çalışmalarımıza değer katmaya devam edeceğiz'' dedi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.