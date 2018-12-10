İZBAN grevinde ilk gün raporu: Onlarca sefer artırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile yüzde 50 ortak olduğu İzmir Banliyö Sistemleri (İZBAN)'da, bu sabah başlayan grev nedeniyle, ulaşımda ek tedbirler uyguladı. Vatandaşların yaşayabileceği olumsuzlukları asgari düzeye indirebilmek amacıyla tüm imkanlarıyla seferber olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey bürokratlarıyla ulaşım birimlerinin başındaki tüm yöneticiler, sabahın erken saatlerinden itibaren sokaktaydı. Alınan önlemler sayesinde, haftanın ilk iş günü olmasına rağmen trafikte ciddi bir sorun yaşanmadı. ESHOT'ta bin 252, İZULAŞ'ta 265 olmak üzere seferdeki otobüs sayısı bin 517'e yükseltilirken, yeni hatlar açıldı; yoğun hatlara takviyeler yapıldı. İZDENİZ, Bostanlı'dan 5 dakikada bir sefer yaptı.

Sabah 07:00-09:00 saatleri arasındaki ortalama yolcu sayısı 4 bin 500 kişi iken, bu sabah aynı saat diliminde 8 bin 898 yolcu taşındı. İZBAN, grev kapsamı dışındaki makinistlerle 24 dakikada bir (Çiğli ile Adnan Menderes Havalimanı arasında, sadece 5 trenle) seferler düzenledi. Bu seferlerin 06:30 ile 11:00, 16:00 ile 22:00 saatleri arasında sürdürüleceği bildirildi. Metro, sefer sıklığını üç dakikaya indirdi. Tramvay'da Gazi Bulvarı'nda yaşanan kısa süreli yoğunluk, sefer aralığının 5 dakikaya çekilmesiyle aşıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 07.30-09.30 arasında zorunlu olanlar dışında hiç bir hizmet aracını trafiğe çıkarmadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu sabah tespit edilen sıkıntıların akşam saatlerinde minimuma indirilmesi amacıyla; ESHOT, İZDENİZ, İZULAŞ, Metro ve Tramvay'da gerekli tedbirlerin alınacağını ve gerekli takviyelerin yapılacağını, güzergahı uygun olan vatandaşların işe gidiş-geliş saatlerinde deniz yolunu tercih etmelerinde yarar olacağını duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ayrıca, gösterdikleri duyarlılık için İzmirlilere teşekkür etti.

İZBAN'da grev başladı, yolcular geri döndü

İzmir'in Aliağa-Selçuk hattı arası hizmet veren İzmir Banliyo Sistemleri'nde (İZBAN), toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine bugün grev başladı. Seferlerin, saat 10.00'a kadar yarım saatlik arayla Çiğli-Havalimanı arasında olacağı belirtilirken, grevden habersiz istasyonlara gelen pek çok yolcu, alternatif araçları kullanmak üzere istasyonlardan geri döndü.

Günde 3 bini aşkın yolcuyu taşıyan İZBAN'da toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamayınca greve gidildi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortak kuruluşu olan İZBAN'da 342 çalışan, İZBAN yöneticileriyle Türk İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası'nın toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşamaması üzerine greve gitme karar aldı. Alınan karara göre İZBAN'daki 342 çalışan bu sabah saatlerinde grev kararını uygulamaya başladı. İZBAN A.Ş. dün yaptığı açıklamada, "Yüzde 65 zam isteği ile masaya oturup bunda ısrarcı olmak, İzmir halkını ve çalışanlarımızı ikinci kez mağdur etmekten öte bir anlam taşımamaktadır" ifadelerini kullanırken, Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz de, "İZBAN yönetiminden çıplak ücretlerimize yüzde 28 zam talep ettik. İşverenimiz, sosyal haklar ve ikramiyeler dahil yüzde 19,43 ortalama zam teklifinde bulundu. İşverenimizden ikramiyelerin 85 günden 112 güne çıkarılması talebimiz var" dedi.

Yolcular geri döndü

Öte yandan, alınan grev kararından habersiz olan pek çok yolcu, sabahın ilk ışıklarında İZBAN istasyonlarının yolunu tuttu.

Öğrenciler ve çalışanlar okul ve iş yerlerine yetişmeye çalışırken, grev kararının bildirilmesi üzerine şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, grevden habersiz olduklarını ifade ederek alternatif araçlarla okul ve iş yerlerine gitmek zorunda kalacaklarını söyledi. Bazı vatandaşlar ise 10.00'a kadar yarım saat arayla gerçekleşecek Çiğli-Havalimanı seferini beklemek üzere turnikelerden giriş yaptı.

Ek sefer konuldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların grevden olumsuz etkilenmemesi için de ESHOT, İZULAŞ ve İZDENİZ'de sefer sayılarını artırıp yeni hatlar oluşturduklarını, hizmet verecek tüm yeni otobüs hatlarının sabah 06.00'dan itibaren sefere başlayacağını açıkladı. Tramvay Karşıyaka'da 7,5 dakika, Konak'ta 5 dakikalık aralıklarla sefer yapacak. Metro ise 3 dakikalık aralıkla seferlerini düzenleyecek.

İZBAN'dan "grev" açıklaması



İzmir'deki toplu ulaşım ağı İZBAN'daki toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamadığı için çalışanlar yarın greve gidiyor. İZBAN A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, "Yüzde 65 zam isteğiyle masaya oturup bunda ısrarcı olmak, İzmir halkını ve çalışanlarımızı ikinci kez mağdur etmekten öte bir anlam taşımamaktadır" denildi.

İZBAN A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, "Toplu iş sözleşmesi” görüşmeleri, tarafların el sıkışmak üzere masaya oturduğu, karşılıklı teklifleri değerlendirip anlaşma zemini aradığı ortamlardır. Ancak; iki yıl önceki toplu iş sözleşmesi döneminde kamunun zam oranları ve enflasyonun üzerindeki tekliflerimize rağmen grev yaklaşımıyla İzmir halkını ve çalışanlarımızı mağdur eden Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi, ülkemiz gerçeklerine bugün de sırtını dönmektedir. Yüzde 65 zam isteğiyle masaya oturup bunda ısrarcı olmak, İzmir halkını ve çalışanlarımızı ikinci kez mağdur etmekten öte bir anlam taşımamaktadır. Ayrıca, hak arayışının yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltarak değil, doğru verilerle yapılması gerektiğine inanıyoruz. Buradan hareketle yüzde 22'lik teklifimiz sonucunda oluşan, asgari geçim indirimi dahil, ele geçecek aylık ortalama net tavan ücretleri, değerli İzmir halkının takdirine bırakıyor ve bu rakamlara kişi başına aylık 559 TL de yemek ve yol ekleneceğinin altını çiziyoruz:

Makinist: 3.435 TL

Trafik kontrol merkezi: 3.435 TL

Tekniker: 3.395 TL

Teknisyen: 3.220 TL

İstasyon operatörü: 3.119 TL

Veznedar-Gişeci: 3.065 TL

Ofis personeli: 3.014 TL" ifadelerine yer verildi.