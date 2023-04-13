‘İzinsiz Bank' davasında 'Tosuncuk' ve ağabeyi için 2 yıl 6 ay hapis kararı

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın katılmazken, müşteki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) avukatı ile sanık Mehmet Aydın'ın avukatı salonda hazır bulundu.

Bir önceki celsede mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcı mütalaasını tekrar ederek “5411 sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık” suçundan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

“Banka olduğunu düşündürecek hiçbir işlem ve eylemi yoktur”

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı Mehmet Keske, “Bankayı çağrıştıracak hiçbir ibare hiçbir zaman kullanılmamıştı. Müvekkilim kendisine para yatıran kişilerle yapmış olduğu sözleşmelerde hiçbir zaman banka olmadığını yazılı olarak beyan etmiş ve karşılıklı olarak imzalamışlardır. Banka olduğunu düşündürecek hiçbir işlem ve eylemi yoktur. Bütün faaliyetleri üretime yöneliktir, müvekkil hiçbir zaman banka faaliyeti yapmamıştır. Müvekkilin beraatına karar verilmesini talep ederiz” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mehmet ve Fatih Aydın'ı 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmederek 10 bin TL adli para cezası verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede sanıkların, şirketlerinin reklam ve ürünlerinde ilgili kurumlardan izin almadan 'Bank' ifadesini kullandıkları gerekçesiyle, '5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Elyesa Karatepe



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