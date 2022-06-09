‘İzinsiz Bank' davasında Tosuncuktan savunma

‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın, binlerce kişiyi dolandırdıkları Çiftlik Bank sistemindeki ‘Bank' adını izinsiz kullandıkları gerekçesiyle “5411 sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık” suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu Mehmet Aydın ve Fatih Aydın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, müşteki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) avukatı ile sanık Mehmet Aydın'ın avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Fatih Aydın, ”Neyle bizi suçladırlar anlamadım” dedi.

“Biz oyun hizmetleri satışı yaptık”

Duruşmada savunma yapan sanık Mehmet Aydın, ”Ben sıradan bir vatandaş olarak başladığım iş nedeniyle gerekli yerlere başvuru yaptım. Çiftlik Bank ismini bana tescillediler. Daha sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 7 tane çiftlik açtım. Ve tabelaları oluşturdum. Bu tabelaları asmadan önce belediyelerden izin aldım. Türkiye'de 160 tane şarküteri bayiliği açıldı. Bunlar da belediyelerden izin alarak tabelaları astılar. Ne zaman ki hakkımızda kötü haberler çıkmaya başladı, BDDK sorun oluşturmaya başladı. Bu ismi kullandığım süre zarfında bankacılık faaliyetinde bulunmadım. Para toplamadım. Biz oyun hizmetleri satışı yaptık. Karşılığında da fatura kestik. Bu para toplama değildir. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Mehmet Aydın diğer celse duruşmaya katılmak istemediğini söylerken Fatih Aydın katılmak istediğini belirterek “Merak ediyorum bu işleri” dedi. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Elyesa Karatepe

