İzinsiz keçi avı pahalıya patladı, çeyrek milyon lira cezadan kaçamadılar

Edinilen bilgilere göre olay Karacaören genel avlağında meydana geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri 4 şahsın yaban keçisi avladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Sahada denetimlerde bulunan ekipler 4 şahsın kaçak yollarla koruma altında olan yaban keçisini avladıklarını tespit etti. Avlak yerinde kota almadan avlanmaktan şahıslara bin 621'er lira idari para cezası kesildi.

Yunus Çiftci

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.