İzinsiz kullandıkları kredi kartı iki kardeşe ölüm getirdi

12 Ocak Pazar gecesi yaşanan olayda Hüseyin Aslan (40), iddialara göre 7 bin TL alacaklı olduğu Ramazan Küçük'ü evinin önünde tabanca ile vurup öldürdükten sonra olay yerinin yaklaşık 3 kilometre ilerisinde cinayette kullandığı tabanca ile intihar etti.

Sabah ise Aslan'ın sadece Küçük'ü değil, Veysel ve Mustafa Akpınar isimli kardeşleri de Eskihisar Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde öldürdüğü ortaya çıktı. İki kardeşin cenazesi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işleminin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazelerin Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.

Katil zanlısı önce kardeşleri öldürdü

Diğer yandan, Veysel ve Mustafa Akpınar isimli kardeşlerin, katil zanlısı Hüseyin Aslan'a ait kredi kartını belli bir süre izinsiz alarak kullandıkları ve borçlarını ödemedikleri iddia edildi. Aslan'ın, kardeşleri Eskihisar Mahallesi'ndeki iş yerlerinde öldürdükten sonra Küçükdere Mahallesi'ne gittiği ve burada da Ramazan Küçük'ü öldürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Akpınar kardeşlerin katil zanlısı Aslan'ın kredi kartından kaç liralık işlem yaptıkları ise belirsizliğini koruyor.

Semih Can Yılmaz - Hüseyin Kaplan

