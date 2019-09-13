İzinsiz yayınlanan fotoğrafın parasını mahkeme kararıyla aldı

Ulusal bir dergide kendi çektiği Bursa manzarası fotoğrafını gören fotoğraf sanatçısı çılgına döndü. Mahkemenin yolunu tutan sanatçı, doğa fotoğrafları ve bilhassa havadan çekilen fotoğraflar konusunda kariyer yaptığını söyledi. Eserlerinin pek çok ünlü dergide yayınlandığını, bu alanda çeşitli sergilere de katıldığını kaydeden şikayetçi, eserlerinden birisinin davalı dergide yayımlandığına dikkat çekti.

Mağdur fotoğrafçı, ürününün herhangi bir izin alınmadan, yazıyı yazanın kendi eseriymiş gibi kullanıldığını ileri sürerek, 8 bin lira maddi 5 bin liralık da manevi tazminat istedi. Davalı, davanın reddini istedi. Mahkeme,davanın kısmen kabulüne hükmetti. Davalı dergi avukatı karar düzeltme talebinde bulundu. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, davalının talebini reddetti. Böylece izinsiz kullanılan iki kare fotoğraf için 10 sene sonra 13 bin TL ödenecek.