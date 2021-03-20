İzlanda'da Fagradals Yanardağı faaliyete geçti

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in yakınlarındaki Reykjanes Yarımadasında bulunan Fagradals Yanardağı faaliyete geçti. İzlanda Meteoroloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, 6 bin yıldır hareket görülmeyen yanardağda akşam saatlerinde meydana gelen patlamanın web kameraları ve uydu görüntüleri aracılığıyla doğrulandığı duyuruldu. Bölgeye inceleme yapmak üzere gönderilen helikopterden alınan ilk görüntülerde akan lavlar kameraya yansıdı. Patlamanın yarımadada 781 yıldır kaydedilen ilk volkanik hareket olduğu vurgulandı.

Acil Durum Yönetimi Departmanı tarafından yapılan açıklamada ise yanardağın en yakın yoldan yaklaşık 2.5 kilometre uzak bir vadide olması nedeniyle tahliye işlemini gerek duyulmadığı ifade edildi.



İzlanda'da son 3 hafta içinde 40 binden fazla deprem kaydedildi.Öte yandan Eyjafjallajokull Yanardağının 2010 yılında patlaması sonucu Avrupa genelinde hava trafiği durma noktasına gelmişti.