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İzlanda'daki skandala Türkiye'den tepki yağdı: Gereğini yapacağız

İzlanda'daki skandala Türkiye'den tepki yağdı: Gereğini yapacağız
İzlanda'daki skandala Türkiye'den tepki yağdı: Gereğini yapacağız

A Milli Takıma İzlanda'da yapılan saygısızlığa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "İzlanda makamlarını en güçlü şekilde kınıyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İzlanda makamlarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Sporun ruhuna yakışmayan bu saygısızlık karşısında gerekli tüm cevaplar net şekilde verilir" dedi. 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Milli Takım'a İzlanda Havaalanı'nda yapılan tutuma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Çelik, "Milli takımımıza İzlanda Havaalanı'nda yapılan saygısız muamele, İzlanda yetkili makamlarının doğrudan sorumluluğundadır. İzlanda makamlarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Sporun ruhuna yakışmayan bu saygısızlık karşısında gerekli tüm cevaplar net şekilde verilir. İzlanda makamları, insani olmayan, sporun ruhuna uymayan ve diplomatik açıdan asla kabul edilmeyecek bu davranışların sorumlusudur. Daha fazla milli takımımıza yapılanlar bir nevi şiddettir. İzlanda makamları bu 'ilkel' uygulama için özür dilemelidir. Bu yanlışı telafi edecek adımlar atmalıdır. Milli takımımıza selam gönderiyoruz, tüm milletimizin desteğinin onlarla olduğunu biliyorlar. İlkel davranışlara, sporun ruhuna uygun başarılar elde ederek en iyi cevabı vereceklerine inanıyoruz. Yüreğimiz milli takımımızla" ifadelerini kullandı.  

Bakan Çavuşoğlu: 'İnsani bakımdan da kabul edilemez'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:"Milli Takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın"

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