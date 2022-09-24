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İzmir açıklarında 106 göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 106 göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 106 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinde, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve motor arızası nedeniyle lastik botta sürüklenen toplam 106 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Eylül saat 04.50 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 50 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) tarafından kurtarıldı.

Ali İhsan Çiftçi
 

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