İzmir açıklarında 106 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Eylül saat 04.50 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 50 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) tarafından kurtarıldı.

Ali İhsan Çiftçi



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