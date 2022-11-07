İzmir açıklarında 138 düzensiz göçmen kurtarıldı, 75 göçmen yakalandı



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4-6 Kasım tarihleri arasında Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salları ve lastik bot içerisindeki 138 düzensiz göçmeni kurtardı. 4 Kasım tarihinde ise Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik botlar içerisindeki 75 göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Mustafa İç



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