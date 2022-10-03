İzmir açıklarında 143 göçmen kurtarıldı, 31 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine hareketli lastik botu durdurdu. Lastik bot içerisinde bulunan 31 göçmen yakalandı. Ekipler, yine Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 26 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.
Akın Küçükkurt
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