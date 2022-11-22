İzmir açıklarında 15 göçmen kurtarıldı



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Kasım günü 03.40 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 15 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Akın Küçükkurt



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