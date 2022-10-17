İzmir açıklarında 208 düzensiz göçmen kurtarıldı, 94 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 14 Ekim saat 06.00'da, Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmeni kurtardı. Aynı tarih farklı saatlerde Çeşme ve Menderes ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan lastik bot içerisindeki 51 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.

Yine 14 Ekim'de Dikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara suları itilen 26 düzensiz göçmen ile lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.

15 Ekim tarihinde ise Seferihisar, Çeşme ve Dikili açıklarında, lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 35 düzensiz göçmen ile Çeşme ve Dikili açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 79 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı. Dün saat 24.50 sıralarında da Dikili açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Mustafa İç

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