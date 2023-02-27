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İzmir açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarılırken, Çeşme açıklarında da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 29 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Seferihisar açıklarında 24 Şubat günü saat 04.00'te Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmeni kurtardı. 25 Şubat günü saat 02.00'de ise Çeşme açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Mustafa İç
 

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