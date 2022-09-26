İzmir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 25 Eylül saat 02.40'ta, Karaburun ilçesi açıklarında can salı içerisinde, saat 06.49'da ise Seferihisar ilçesinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can salı ve lastik bot içerisindeki toplam 30 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.
Ali İhsan Çiftçi
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