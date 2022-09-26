İzmir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 25 Eylül saat 02.40'ta, Karaburun ilçesi açıklarında can salı içerisinde, saat 06.49'da ise Seferihisar ilçesinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can salı ve lastik bot içerisindeki toplam 30 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Ali İhsan Çiftçi



İLGİLİ HABER Didim’de 92 düzensiz göçmen yakalandı

İLGİLİ HABER Marmaris'te 85 düzensiz göçmen yakalandı

İLGİLİ HABER Çanakkale açıklarındaki düzensiz göçmen arama kurtarma faaliyetlerinde 15 kişi kurtarıldı, 6 kişi hayatını kaybetti

İLGİLİ HABER İzmir açıklarında 106 göçmen kurtarıldı

İLGİLİ HABER Ayvalık’ta Türk karasularına itilen 45 göçmen kurtarıldı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.