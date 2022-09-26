İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ve Seferihisar açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarılırken, Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 25 Eylül saat 02.40'ta, Karaburun ilçesi açıklarında can salı içerisinde, saat 06.49'da ise Seferihisar ilçesinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can salı ve lastik bot içerisindeki toplam 30 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Ali İhsan Çiftçi
 

İLGİLİ HABER
Didimde 92 düzensiz göçmen yakalandı Didim’de 92 düzensiz göçmen yakalandı
İLGİLİ HABER
Marmariste 85 düzensiz göçmen yakalandı Marmaris'te 85 düzensiz göçmen yakalandı
İLGİLİ HABER
Çanakkale açıklarındaki düzensiz göçmen arama kurtarma faaliyetlerinde 15 kişi kurtarıldı, 6 kişi hayatını kaybetti Çanakkale açıklarındaki düzensiz göçmen arama kurtarma faaliyetlerinde 15 kişi kurtarıldı, 6 kişi hayatını kaybetti
İLGİLİ HABER
İzmir açıklarında 106 göçmen kurtarıldı İzmir açıklarında 106 göçmen kurtarıldı
İLGİLİ HABER
İstanbulda düzensiz göçmen operasyonu: 52 kişi yakalandı İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu: 52 kişi yakalandı
İLGİLİ HABER
Ayvalıkta Türk karasularına itilen 45 göçmen kurtarıldı Ayvalık’ta Türk karasularına itilen 45 göçmen kurtarıldı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.