İzmir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 24 Kasım'da Seferihisar ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiklerini tespit ettikleri lastik ve can salı içerisindeki 30 düzensiz göçmeni kurtardı.
Aynı tarihte Menderes ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan lastik bot içerisindeki 28 göçmen de yakalandı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Mustafa İç
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.