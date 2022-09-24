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İzmir açıklarında 300 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 300 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 300 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Foça ilçesi Arslanburnu açıklarında Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı İstihbarat Şubesi tarafından takip edilen balıkçı teknesi içerisinde 300 düzensiz göçmen ve 3 organizatör şüphelisi yakalandı.

İzmir açıklarında 300 düzensiz göçmen yakalandı - Tıkla İzle

İtalya'ya gitme hazırlığındayken yakalanan düzensiz göçmenlerden Hamidullah Kemal, "Kaçakçılar bizi İstanbul'dan buraya getirdi ve gece saatlerinde tekneye bindirdi. Gece saatlerinde de Sahil Güvenlik bizi yakaladı. Denizde az kalsın boğuluyorduk. Teknenin motoru arızalıymış. Eğer bu tekne ile İtalya'ya yola çıksaydık yolda kalacaktık. Bizi İtalya'ya götüreceklerini söylediler. Sahil Güvenlik bizi sağ salim kurtardı. Türk askerine çok teşekkür ederiz, jandarmaya teşekkür ederiz. Bizleri buraya kadar sağ salim getirdiler. Ölümden kurtardılar bizi" dedi. Düzensiz göçmenlerden Türkmenistanlı Mehmet Türkmenoğlu Kızılok ise "Biz İstanbul'dan İtalya'ya gitmeye çalıştık. Kaçakçılar bizi buraya getirdi ve 2 gün dağda kaldık. Gece bir olay oldu bilmiyorum. Sağ olsun, jandarma ve Sahil Güvenlik bizi teslim aldı. Çok şükür bizi sağ salim getirdiler" açıklamasında bulundu.

Ersoy Toptaş
 

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