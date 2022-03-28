İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir açıklarında 336 düzensiz göçmen yakalandı, 6 şüpheli gözaltında

İzmir açıklarında 336 düzensiz göçmen yakalandı, 6 şüpheli gözaltında
İzmir açıklarında 336 düzensiz göçmen yakalandı, 6 şüpheli gözaltında

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında tekne ile yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 336 düzensiz göçmen ve olayla ilgili 6 organizatör şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün gece saatlerinde Seferihisar Sığacık açıklarında, 2 ayrı tekne ile yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, seyir halindeki tekneleri durdurarak, Afganistan, Bangladeş, Somali ve Suriye uyruklu toplam 336 düzensiz göçmen ile geçiş organizesini sağladığı değerlendirilen 6 şüpheliyi yakaladı.

Aralarında hamile ve çocuklar da var

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartılan göçmenler ve organizatör şüphelileri, jandarma ekiplerine teslim edildi. Aralarında çok sayıda hamile ve çocuk da bulunan göçmenlere, jandarma tarafından yiyecek ve kıyafet desteğinde bulunuldu. İlçede bulunan spor salonunda eksikleri giderilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. 6 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Caner Güney
 

İLGİLİ HABER
Çorluda 30 kaçak göçmen yakalandı Çorlu’da 30 kaçak göçmen yakalandı
İLGİLİ HABER
Arnavutköyde yüzlerce yasa dışı göçmen polisten kaçtı Arnavutköy’de yüzlerce yasa dışı göçmen polisten kaçtı
İLGİLİ HABER
Yunanlıların ölüme ittiği göçmenlerin botu karaya sürüklendi Yunanlıların ölüme ittiği göçmenlerin botu karaya sürüklendi
İLGİLİ HABER
Vanda kullanılmayan iş yerinde 30 kaçak göçmen yakalandı Van’da kullanılmayan iş yerinde 30 kaçak göçmen yakalandı
İLGİLİ HABER
Vanda göçmenlerin kaldığı şok ev yıktırıldı Van’da göçmenlerin kaldığı ‘şok ev’ yıktırıldı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.