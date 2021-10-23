İzmir açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Ekim saat 00.45 sıralarında Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istediği belirlenen 30 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yakalandı.

Ekipler, 22 Ekim saat 01.40 sıralarında da, Dikili ilçesi açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen en fiber tekne içerisindeki 8 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ali İhsan Çiftçi