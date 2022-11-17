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İzmir açıklarında 41 göçmen yakalandı, 9 göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 41 göçmen yakalandı, 9 göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 41 göçmen yakalandı, 9 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalanırken, Menderes ilçeleri açıklarında ise Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Kasım saat 13.15 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler aynı gün Menderes ilçesi açıklarında 08.00 sıralarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurları tarafından geri itildiği tespit edilen 9 göçmen kurtarıldı.

Akın Küçükkurt

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