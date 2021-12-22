İzmir açıklarında 47 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 21 Aralık tarihinde farklı saatlerde Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salı içerisindeki 42 düzensiz göçmen ile yüzerek karadan ulaşımın olmadığı bir noktaya çıkan 5 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Yine aynı tarihte Dikili ilçesi açıklarında ise lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 9 düzensiz göçmen de ekiplerce yakalandı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Mustafa İç