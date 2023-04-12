İzmir açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı, 45'i yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Nisan günü Dikili ilçesi açıklarında can salları ve lastik bot içerisinde göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 3 can salı ve 1 lastik bot içerisinde toplam 68 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Aynı gün saat 22.50 sıralarında ise Karaburun ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109), hareketli lastik botu durdurdu. Bot içerisindeki 45 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Ali İhsan Çiftçi



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.