İzmir açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Ekim saat 09.50 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında, iki lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki lastik bot içerisindeki 48 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Ekipler aynı gün saat 06.15'te ise, Çeşme ilçesi açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu (TCSG-35) tarafından kurtarıldı.

Akın Küçükkurt



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