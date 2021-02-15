İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir açıklarında botla sürüklenen 41 göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında botla sürüklenen 41 göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında botla sürüklenen 41 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta sürüklenen 41 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Şubat günü saat 23.00 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisindeki 41 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ali İhsan Çiftçi



 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.