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İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği!

İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği!
İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği!

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarılırken, Dikili ilçesi açıklarında ise yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 26 düzensiz göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, Dikili ilçesi açıklarında ise lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken ekipler tarafından yakalandı.
Karaya çıkarılan toplamda 42 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine Müdürlüğüne teslim edildi.

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