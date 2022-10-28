İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 27 Ekim saat 01.30 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 10 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Ekipler aynı gün saat 05.20'de ise, Menderes ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından kurtarıldı.

Can sallarında yakalandılar

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 27 Ekim saat 00.45 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 28 düzensiz göçmen kurtarıldı ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmek isteyen kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.

Ali İhsan Çiftçi

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