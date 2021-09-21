İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği!

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 17 Eylül günü farklı saatlerde, Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar içerisindeki 45 düzensiz göçmeni kurtardı. Yine 17 Eylül tarihinde, Seferihisar ilçesi açıklarında durdurulan hareketli yelkenli tekne içerisindeki 87 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanırken, 19 Eylül tarihinde ise Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı. Ayrıca, yine 19 Eylül tarihinde Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.