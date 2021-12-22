İzmir açıklarında düzensiz göçmen yoğunluğu

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 20 Aralık tarihinde farklı saatlerde, Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 64 düzensiz göçmen kurtarılırken yine Çeşme ilçesi Karaada kuzeyinde Yunan unsurlarınca denize atılan ve yüzerek karaya çıkan 5 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

Aynı tarihte Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen ile yine Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan fiber tekne içerisindeki 9 düzensiz göçmen de görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yakalandı.

Karaya çıkartılan 108 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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