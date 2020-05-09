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İzmir Aliağa'da traktör devrildi, 1 kişi öldü

İzmir Aliağa'da traktör devrildi, 1 kişi öldü
İzmir Aliağa'da traktör devrildi, 1 kişi öldü

İzmir'in Aliağa ilçesinde, zeytin tarlasında traktör devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağışakran Mahallesi'nde Caner Bircan (42 ) idaresindeki traktör, iddialara göre zeytin tarlasında sürgü yaparken, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı devrildi. İftar yemeği için evine gitmekte geç kalan Bircan'ı merak eden yakınları, kendisini aramaya başladı. Bircan, akrabaları tarafından tarlada hareketsiz halde bulunurken, traktörün de devrilmiş olduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan kontroller neticesinde Caner Bircan'ın yaşamanı yitirdiği belirlendi.
Öte yandan, Bircan'ın cansız bedeni savcının incelmesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nimet Ergün

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