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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer mazbatasını aldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer mazbatasını aldı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer mazbatasını aldı

Mazbatasını törenle alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Tunç Soyer, "Bugün bu görevi devralıyorum. Ama bu bir nöbet, nöbetin sonu geldiğinde onu da büyük bir gururla bırakmayı bileceğiz. Bugün, dilerim ki Ankara ve İstanbul’da o koltukları boşaltmayanalara da ders olur. Ben bana oy veren, vermeyen herkesi bu kentte gurur duyarak yaşaması için bu kenti koruyup, ilerilere taşımak için canla başla ve aşkla çalışacağımı söylüyorum” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Millet İttifakı adayı olarak girerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, Kültürpark'ta 4 No'lu holde düzenlenen törende mazbatasını aldı.
Seçimleri yüzde 58,10'luk oyla kazanan Soyer, resmi olarak da göreve başlamış oldu. Mazbatasını alarak üzerindeki yazıyı okuyan Soyer, “31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonucu Mustafa Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir” diyerek sözlerine başladı.

“Canla, başla ve aşkla çalışacağım” 

Büyük bir gurur yaşadığını ifade eden Başkan Soyer, “8 bin 500 yıllık bu şehre belediye başkanı olmanın büyük gururunu yaşıyorum. İzmir'de 35. belediye başkanıyım. Gerçekten çok büyük bir gurur. Bugün aynı zamanda İzmir'in efsane belediye başkanlarında rahmetli Ahmet Piriştina'nın doğum günü. Bu vesileyle onun efsanesine sahip çıkacağımı duyurmak isterim. Bugün bu görevi devralıyorum. Ama bu bir nöbet, nöbetin sonu geldiğinde onu da büyük bir gururla bırakmayı bileceğiz. Bugün, dilerim ki Ankara ve İstanbul'da o koltukları boşaltmayanalara da ders olur. Ben bana oy veren, vermeyen herkesi bu kentte gurur duyarak yaşaması için bu kenti koruyup, ilerilere taşımak için canla başla ve aşkla çalışacağımı söylüyorum” dedi.  

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